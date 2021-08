Bédoin Chapelle ND du Moustier Bédoin, Vaucluse Visite libre Chapelle ND du Moustier- XVIIIe siècle Chapelle ND du Moustier Bédoin Catégories d’évènement: Bédoin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle ND du Moustier Entrée libre.

Visite de libre de l’édifice. Vitraux contemporains réalisés par l’artiste plasticien René Guiffrey. Chapelle ND du Moustier D 974 route du Mont Ventoux Bédoin Bédoin Vaucluse

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

