Nîmes Chapelle des jésuites Gard, Nîmes Visite libre Chapelle des jésuites Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre Chapelle des jésuites, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle des jésuites La chapelle, de style baroque, est édifiée à la fin du XVIIe siècle pour accompagner l’agrandissement du collège des Jésuites adjacent. L’intérieur par ses volumes et sa luminosité vous surprendra. Chapelle des jésuites 17 Grand’rue, 30000 Nîmes Nîmes Gambetta Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Chapelle des jésuites Adresse 17 Grand'rue, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Chapelle des jésuites Nîmes