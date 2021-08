Visite libre Chantier du Moulin à vent, 18 septembre 2021, Montech.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chantier du Moulin à vent

Présence des bénévoles de 10h00 à 16h00 sur le site du MOULIN, > Présentation du projet de restauration du moulin à vent – Les grandes lignes du projet : ——-> restauration du fût en briques rouges et terre cuite ——-> remise en état de l’escalier et des 2 étages ——-> pose des meules et du mécanisme permettant de moudre du grain ——-> pose de la charpente et des ailes, toit tournant à définir ——-> aménagement du site ——-> recherches historiques ——-> valorisation de métiers anciens, meunier, charpentier, maçon, ——-> création d’un circuit touristique Pour ce qui est des conditions et modalités pour participer : aucune restriction mis à part les mesures sanitaires en vigueur ——-> pour la visite du moulin un casque sera prêté ——-> plusieurs bénévoles seront présent et prendront en charge selon les désidératats des visiteurs ——-> possibilité d’une pause café ——-> visite totalement gratuite

Respect des mesures sanitaires en vigueur

Visite du chantier du site du Moulin à vent de Montech et présentation du projet de restauration.

Chantier du Moulin à vent Impasse du Château d’Eau, 82700 Montech Montech Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00