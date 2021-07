Visite libre Centre hospitalier Gérard Marchant, 19 septembre 2021, Toulouse.

Centre hospitalier Gérard Marchant, le dimanche 19 septembre à 09:30

Le CH Gérard Marchant vous ouvre ses portes ! ——————————————— ### Avec plus de 160 ans d’histoire, le Centre hospitalier Gérard Marchant recèle un patrimoine architectural d’une importance majeure. Véritable modèle d’architecture hospitalière, Jacques-Jean Esquié, son architecte, reçut pour sa création le « 2e prix d’architecture » à l’Exposition universelle de Paris en 1867. De l’asile de Braqueville au Centre Hospitalier Gérard Marchant, ce patrimoine témoigne des évolutions et bouleversements du soin en psychiatrie. Les bâtiments historiques ouverts à la visite ne sont plus dédiés aux soins. Au programme : + Visites libres si les conditions sanitaires le permettent + Visites commentées toutes les 30 minutes : « Découverte de l’histoire et des curiosités du patrimoine architectural de l’établissement» (Sur inscription – modalités à définir); + Des expositions thématiques : « De Braqueville à Marchant, 150 ans d’histoire », « L’évolution architecturale du site », « L’art à l’hôpital » ; + Des films documentaires ; + Un stand d’information sur les pathologies mentales ; + Des divertissements et des jeux pour enfants

Entrée libre sous réserve de restrictions sanitaires

Centre hospitalier Gérard Marchant 134 route d’Espagne, 31057,Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



