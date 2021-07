Murat-sur-Vèbre Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre, Tarn Visite libre Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre

Tarn

Visite libre Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Murat-sur-Vèbre. Visite libre

Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs, le samedi 18 septembre à 09:15

A Murat-sur-Vèbre, le Centre d’Interprétation des mégalithes vous dévoile (presque) tous les mystères des statues-menhirs! Vous y découvrirez la vie des Hommes et Femmes du Néolithique, premiers paysans et éleveurs de la fin de la Préhistoire et y admirerez une quinzaine de leurs œuvres de pierre (vraies ou copies).

Port du masque obligatoire

Le centre d’Interprétation des mégalithes vous dévoile (presque) tous les mystères des statues-menhirs! Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T12:15:00

Détails Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Adresse 81320 Murat-sur-Vèbre Ville Murat-sur-Vèbre lieuville Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre