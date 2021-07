Thuir Caves Byrrh Pyrénées-Orientales, Thuir Visite libre Caves Byrrh Thuir Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Dans le cadre des Journées du patrimoine aux Caves BYRRH, nous vous proposons des visites libres avec audio-guide. De nombreuses animations vous attendent, ainsi qu’une dégustation en fin de parcours. Venez participer aux Journées du patrimoine aux Caves Byrrh. Caves Byrrh Boulevard Violet, 66300 Thuir Thuir Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

