Nîmes Castellum aquae Gard, Nîmes Visite libre Castellum aquae Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre Castellum aquae, 18 septembre 2021, Nîmes. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Castellum aquae Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 1844 est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui acheminait l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès, jusqu’à Nîmes, en passant par le Pont du Gard. Castellum aquae 14 rue de Lampèze, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Castellum aquae Adresse 14 rue de Lampèze, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Castellum aquae Nîmes