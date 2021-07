Toulouse Cales de Radoub Haute-Garonne, Toulouse Visite libre Cales de Radoub Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite libre du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cales de Radoub

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cales de Radoub

Venez découvrir l’histoire des cales de Radoub, lieu emblématique du patrimoine fluvial niché au coeur de Toulouse. Urban Maguès conçoit et construit entre 1834 et 1839 un vaste bassin central (“gare”) en communication avec le canal par une passe marinière. Quatre bassins, nommés cales de radoub (qui signifie réparation de bateaux en langage naval), sont disposés symétriquement autour de la gare. Ils permettent la mise à sec des bateaux. Un ensemble d’ateliers et d’entrepôts pour le bois sont également édifiés. L’une des cales est couverte. Les cales sont toujours en activité aujourd’hui, sous la gestion de VNF Sud-Ouest, et les bateaux y sont accueillis toute l’année pour y être entretenus ou restaurés.

Entrée libre, soumise à évolution suivant le contexte sanitaire, 45 personnes maximum en simultané sur le site

Cales de Radoub 65 allée des Demoiselles 31400 Toulouse

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

