Toulouse Bibliothèque d'études méridionales Haute-Garonne, Toulouse Visite libre Bibliothèque d’études méridionales Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite libre Bibliothèque d’études méridionales, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque d’études méridionales

Venez découvrir la Bem spécialisée en histoire, langues et littérature méridionales, située dans les locaux de l’ancienne Bibliothèque universitaire de Lettres et Droit de Toulouse. Visite libre de la Bibliothèque d’Études Méridionales. Bibliothèque d’études méridionales 56, rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque d'études méridionales Adresse 56, rue du Taur, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d'études méridionales Toulouse