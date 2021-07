Beaune Musée du vin de Bourgogne Beaune, Côte-d'Or Visite libre avec points-parole au musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du vin de Bourgogne Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Installé dans l’Hôtel des Ducs de Bourgogne depuis 1946, le musée du Vin de Bourgogne est le premier musée ethnologique français exclusivement consacré au patrimoine viticole. Au cœur de Beaune, avec presque 1 000 m² d’exposition permanente sur deux niveaux, le musée est le lieu vivant de référence sur le vin et les métiers associés. À travers l’évocation de l’histoire de la viticulture, des pratiques viti-vinicoles, de la tonnellerie, du négoce, de l’œnologie, les collections témoignent de la construction historique de la Bourgogne viticole et de ses vins. Le musée est également un partenaire historique des Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il valorise la singularité de ce site culturel, considéré comme un héritage exceptionnel qui représente un modèle de viticulture de terroir. **A noter** : Des médiateurs seront présents tout au long du parcours pour animer la visite. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tout au long du parcours, laissez-vous guider par des médiateurs. Musée du vin de Bourgogne Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d'Enfer – Rue Paradis 21200 Beaune

