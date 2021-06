Visite libre avec Genius 2021 Genius 2021, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Le Havre.

Visite libre avec Genius 2021

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Genius 2021

GENiUS 2021 : Ça roule A deux pas du Volcan, en plein centre entre les quartiers Notre-Dame et Les Halles, le collectif invite à redécouvrir une particularité du Havre : la place Albert René, endroit vaste mais indécis, logé quelque part entre square, parc et voirie ordinaire et asphaltée. Les Gens Des Lieux interviennent pour la 4e fois dans un espace ordinaire pour révéler par leurs interventions, les qualités et potentialités, et en faire un espace de poésie, un lieu à voir, à découvrir et à partager. Tout en respectant l’usage actuel en tant qu’espace d’éducation et d’initiation à la bonne conduite, GENiUS 2021 propose une scénographie urbaine éphémère, ouvre de nouvelles voies, dévie des points de vue pour révéler la poésie cachée de cet espace ultra-urbain. Cette édition évoluera volontairement autour du travail avec le végétal et l’échange avec le public, les passants, les habitants et usagers du quartier. La collaboration établie avec la compagnie de danse contemporaine S.H.I.F.T.S et le Phare Centre Chorégraphique National du Havre Normandie se prolonge pour cette année. Ensemble ils continueront à interroger les pratiques que chacun peut avoir de l’espace, la place du corps et dévoilent un nouveau regard sur ce lieu. Genius 2021 est une aventure collective mise en œuvre par les Gens des Lieux et coordonnée par la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum avec le soutien de la CU Le Havre Seine Métropole, la ville du Havre, la Région et la DRAC Normandie, en collaboration avec les Cueilleurs d’Histoires, la compagnie S.H.I.F.T.S – Arts in mouvement, le label Pays d’art et d’histoire.

A deux pas du Volcan, le collectif Les gens des Lieux invite à redécouvrir une particularité du Havre : la place Albert René, endroit indécis, logé quelque part entre square, parc et voirie asphaltée.

Genius 2021 Place Albert René, 76600 Le Havre Le Havre Saint-François Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:59:00