Le château médiéval du Xe siècle, en plein cœur du village est en cours de restauration. Sa construction remonte au XIIIe siècle, après la croisade contre les Cathares. Au XIIe siècle, des remparts avec un système de défense (créneaux, hourds, échauguettes et une tour-porte dont l’entrée avait certainement déjà adopté une partie du répertoire architectural d’une fortification) vinrent renforcer les constructions existantes. Après avoir été ruinée à plusieurs reprises par les «Tuchins» en révolte contre les prélèvements fiscaux royaux à la fin du XIVe siècle, puis lors des guerres de Religion, l’habitation du château fut remaniée et modernisée au XVe siècle. Le château se transforma progressivement en établissement agricole. Après la Révolution de 1789, il est vendu comme bien national et transformé en exploitation agricole, puis cédé à des propriétaires successifs. En 1995, il est acheté par la commune qui, depuis 2008, s’occupe de la protection et de la restauration du lieu en partenariat avec l’association « Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui ». **Lors de ces Journées du patrimoine vous pourrez découvrir l’histoire du château ainsi qu’une exposition de reproduction d’armes anciennes décorées par ciselage avec démonstration de ciselage.** Château de Creissan en visite libre : exposition et démonstration de ciselage. Château Rue du Château, 34370 Creissan Creissan Hérault

