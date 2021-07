Collioure Château royal Collioure, Pyrénées-Orientales Visite libre avec des carnets adaptés Château royal Collioure Catégories d’évènement: Collioure

1) carnet « Les faciles à lire » comportant des images commentées à destination de tous les visiteur·ses·s en apprentissage du français : [[https://fr.calameo.com/read/00535345881f6b86ccf67](https://fr.calameo.com/read/00535345881f6b86ccf67)](https://fr.calameo.com/read/00535345881f6b86ccf67) 2) carnet « Le patrimoine en images » comportant des images commentées pour mieux appréhender le monument dans le temps et dans l’espace : [[https://fr.calameo.com/read/00535345855d77faa71b0](https://fr.calameo.com/read/00535345855d77faa71b0)](https://fr.calameo.com/read/00535345855d77faa71b0) Découverte en autonomie du château avec des carnets adaptés en prêt à l’accueil du monument. Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

