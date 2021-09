Visite libre avec ateliers de méditation et d’introduction au bouddhisme tibétain Temple bouddhiste Lerab Ling, 18 septembre 2021, Roqueredonde.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple bouddhiste Lerab Ling

**Bienvenue à Lérab Ling !** —————————- ### L’héritage bouddhiste ancien pour le monde moderne **Ces deux journées sont une opportunité** de visiter un lieu unique dédié à la recherche spirituelle inspirée par la tradition bouddhiste tibétaine, ainsi qu’à son étude et à sa pratique. Ce centre de retraite abrite également un trésor d’art sacré où l’on peut découvrir de nombreuses peintures, décorations et statues, dont un Bouddha de 7 mètres de haut, réalisées par des artistes du Bhoutan et du Népal. **Nous offrirons un programme varié** : visites du site et du temple, session de méditation dans le temple et dans la nature. Les enfants pourront participer à un Quizz famille et découvrir le site en s’amusant. **Tout le week-end** Exposition Photos : “L’histoire de Lérab Ling” Visites libres Quiz pour les enfants Film à propos de Lérab Ling dans le temple **Samedi 19 sept. – Découverte de la méditation** 11h30 – 11h50 Méditation guidée dans le temple 12h00 – 13h30 REPAS 13h30 – 14h00 Atelier musique 14h00 – 14h30 Introduction de méditation 14h40 Film 15h00 – 15h20 Méditation guidée / Méditation avec les enfants (session parallèle) 16h15 Film **Dimanche 20 sept. – Découverte du bouddhisme** 11h00 – 12h30 Randonnée avec méditation – chaussures de marche nécessaires et bonne condition physique 11h30 – 11h50 Méditation guidée dans le temple 12h00 – 13h30 REPAS 13h30 – 14h00 Atelier musique 14h00 – 14h30 Session Découvrir le bouddhisme 14h40 Film 15h00 – 15h20 Méditation guidée / Méditation avec les enfants (session parallèle) 15h30 session Découvrir le bouddhisme 16h15 Film

Tarif réduit de 5€, gratuit pour les enfants – 15 ans, réservation conseillée

Visite libre, conférences, ateliers, rencontres… Venez découvrir la méditation, le bouddhisme et le temple de Lérab Ling en famille, en solo et entre amis!

Temple bouddhiste Lerab Ling L’Engayresque, 34650 Roqueredonde Roqueredonde Hérault



2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00