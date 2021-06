Ugine Ugine Savoie, Ugine Visite libre au Musée du Crest-cherel Ugine Ugine Catégories d’évènement: Savoie

Ugine

Visite libre au Musée du Crest-cherel Ugine, 12 juin 2021-12 juin 2021, Ugine. Visite libre au Musée du Crest-cherel 2021-06-12 14:00:00 – 2021-08-27 18:30:00 Musée du Crestcherel 240, allée du Crest – Cherel

Ugine Savoie Ugine EUR Visite libre du musée avec ses 12 salles thématiques et sa cour intérieure fleurie.

Exposition temporaire sur le thème des « objets de pompiers autrefois » avec tout au long de la saison estivale, des animations parents enfants. Durée de la visite 1h30. musee.ugine@gmail.com +33 7 71 08 92 83 http://www.amicale-laique-ugine.com/site/musee-art-tradition-ugine-val-darly-albertville.php Visite libre du musée avec ses 12 salles thématiques et sa cour intérieure fleurie.

Exposition temporaire sur le thème des « objets de pompiers autrefois » avec tout au long de la saison estivale, des animations parents enfants. Durée de la visite 1h30.

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Ugine Étiquettes évènement : Autres Lieu Ugine Adresse Musée du Crestcherel 240, allée du Crest - Cherel Ville Ugine lieuville 45.74678#6.42072