VISITE LIBRE AU MUSEE

VISITE LIBRE AU MUSEE, 10 mai 2022, . VISITE LIBRE AU MUSEE

2022-05-10 – 2022-05-10 La Maison de la Négritude vous propose une nouvelle exposition . Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions qui sera commémoré le mardi 10 mai. Au programme de cette journée : visite libre et entrée gratuite du musée. En fin de journée, une cérémonie civile au square Marie-Thérèse et André Olivier à 18 heures15 et inauguration de l’exposition « C’est à ce prix que vous mangez du sucre ». La Maison de la Négritude vous propose une nouvelle exposition . Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions qui sera commémoré le mardi 10 mai. Au programme de cette journée : visite libre et entrée gratuite du musée. En fin de journée, une cérémonie civile au square Marie-Thérèse et André Olivier à 18 heures15 et inauguration de l’exposition « C’est à ce prix que vous mangez du sucre ». dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville