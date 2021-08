Visite libre au Faubourg des Créateurs Faubourg de Pierre, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Visite libre au Faubourg des Créateurs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Faubourg de Pierre

### Le temps d’un week-end, le quartier expose sa vitalité artistique : plasticiens, créateurs, artisans d’art et commerçants vous invitent à décourvir leurs pratiques ! Une déambulation urbaine pour découvrir des créations et des lieux qui ne sont pas toujours là où on les attend… Et cette année, l’évènement aura lieu durant les Journées européennes du patrimoine. A cette occasion, le Faubourg des Créateurs innovera en proposant un escape-game à faire, seul ou en famille, tout au long du parcours. Ce jeu concocté par la « Maison des jeux » invitera le public à découvrir les lieux de l’évènement sous leur angle historique et proposera des épreuves et/ou énigmes à résoudre. Le parcours artistique à la découverte du Faubourg-de-Pierre aura lieu de 11h à 18h. Pour suivre le parcours artistique de manière ludique, un escape game est aussi proposé entre 14h et 18h. Un jeu à faire seul(e), entre ami(e)s ou en famille autour des 10 lieux du parcours ! Les 10 lieux à découvrir qui accueillent artistes et créateurs : **1) LE VESTIBULE** (9 rue des mineurs) ARTISTES INVITÉES Danielle Songué / Création textile Flore Cazalis / Illustration Pitarcherie / Création textile Collectif Textilé / Upcycling textile Zozio/ Bijoux insolites Atelier Shibori **2) LE FAUBOURG 12,** (12 rue du Faubourg de Pierre) Exposition GAMA du Collectif TUBE Elias Bonicel / Léa Broussard /Camille Derniaux / Clothilde Garnier / Hélène Gouvion & Paul Weber / Lancelot Michel / Gwendoline Samidoust **3) LE PETIT CABINET** ARTISTE INVITÉE Charlène Chemin / Sculpture Installation/Bronze **4) L’ANCIENNE CHAMBRE DES COMPTES D’ALSACE**, (14 rue du Faubourg de Pierre, bâtiment en cours de rénovation) « Le 14 » : projet fictif de réhabilitation de l’immeuble 14 présenté par Claire Guillot et Céline Parasote, deux étudiantes diplômantes à l’ENSAS (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg). **5) LA CONGRÉGATION DES SOEURS DE LA CHARITÉ**, (site de la Clinique de la Toussaint, 15 rue de la Toussaint) ARTISTES INVITÉS Sacha Pelletier / L’Etrange Mécanique Antoine Hoffmann /Graff Lydie « Greco Les Êtres Aimés » / performance dessinée de portraits en lumière (de 14h à 18h) **6) L’ATELIER LA COLOMBE**, (32 rue du Faubourg de Pierre) ARTISTE RÉSIDANTE Rita Tessier : Collection Geht’s In ARTISTES INVITES Fresque murale collective : voiles & tissus **7) L’ATELIER CLAUDE BERNHART**, (36 rue du Faubourg de Pierre) ARTISTES RESIDANTS Claude Bernhart / Atelier de restauration de peinture murale Jean-Paul Allera / Sculpture **8) LE SOCIAL BAR** (69 rue du Faubourg de Pierre) ARTISTES INVITES Léontine Soulier / Fresque Théotime Noël / Illustration Kamille Plumecocq / Illustration Danielle Songué + guest / Défilé **9) LE CIARUS**, (7 rue Finkmatt) ARTISTE INVITÉ Stéphane Spach / Photographie **10) LE CENTRE SOCIO-CULTUREL DU FOSSE DES TREIZE**, (6 rue Finkmatt) ARTISTES INVITES Vinca Schiffmann /Création de vêtements et accessoires Bill Noir / Collage

Gratuit. Entrée libre. Pour l’escape game – Rdv : cour du Vestibule, 9 rue des mineurs, pour commencer à jouer !

Le temps d’un week-end, le quartier expose sa vitalité artistique : plasticiens, créateurs, artisans d’art et commerçants vous invitent à décourvir leurs pratiques !

Faubourg de Pierre 1 rue du Faubourg-de-Pierre, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00