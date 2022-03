Visite libre au Château de Lanniron – Parc & Jardins Château de Lanniron,parc et jardins. Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Evadez-vous en plein Quimper en vous promenant dans les allées du parc et des jardins du Château de Lanniron. Concert de violoncelles le dimanche et visites guidées (sur réservation) vous seront proposées. Une promenade dans un jardin en terrasse donnant sur l’Odet offrant un dépaysement assuré. Nos loisirs combleront les attentes des petits et des grands avec le trampôforest, le carrousel écologique, la mini-ferme mais encore les structures gonflables et les autres activités. Réservez directement vos places en ligne et bénéficiez d’1€ de réduction sur chaque place achetée. [RESERVEZ MES PLACES](https://patrivia.net/visit/finistere-parc-et-jardins-du-chateau-de-lanniron) Gratuit pour les moins de 4 ans. Pass Culture accepté uniquement sur place.

8€ sur place, 7€ en ligne, gratuit pour les moins de 4 ans. // Groupes – merci de nous contacter au 02 98 90 62 02

Découvrez les jardins du Château de Lanniron. Rhododendrons, azalées et plantes exotiques vous accueilleront au son d’un concert de violoncelles le dimanche 5 juin 2022 à 16h. Château de Lanniron,parc et jardins. Allée de Lanniron, Quimper, Finistère, Bretagne Quimper Finistère

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

