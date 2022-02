Visite libre atelier Æncrages & Co pendant le Salon du livre Baume-les-Dames, 12 mars 2022, Baume-les-Dames.

2022-03-12 – 2022-03-12 Atelier Æncrages & Co 1 place de la République

Baume-les-Dames Doubs

Découvrez l’atelier Aencrages & Co. L’atelier perpétue les techniques de la typographie et de la linotypie.

Visite de l’atelier, présentation des méthodes artisanales de typographie et impression d’une affiche.

Rendez-vous de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 1 rue Faivre d’Esnans à Baume-les-Dames .

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 81 84 32 88

info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98 http://www.ot-paysbaumois.fr/

