Visite libre : AQUA2. Les métiers de la mer Musée des Beaux Arts Thomas Henry, 14 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Visite libre : AQUA2. Les métiers de la mer

Musée des Beaux Arts Thomas Henry, le samedi 14 mai à 18:30

Aqua est un cycle de trois expositions temporaires autour du thème de l’eau, conçues spécifiquement à destination du jeune public (5-10 ans), au musée Thomas Henry. Le deuxième volet, qui ouvre le 11 mars, est consacré aux métiers de la mer, dans toute leur diversité. Les enfants pourront retrouver des métiers connus – marin, pêcheurs – et découvrir des plus rares, ou disparus – ramasseur de varech, scaphandrier, corsaire -, à travers des objets et des œuvres d’art issues de collections publiques régionales ((musée Thomas Henry, muséum Emmanuel Liais, artothèque, bibliothèque Jacques Prévert, Service Historique de la Défense, Cité de la Mer). Le contenu est conçu pour être accessible physiquement et intellectuellement au jeune public : sélection d’œuvres et d’objets entrant en résonance avec les références culturelles des enfants, mobilier et hauteur d’accrochage adaptée, manipulations et jeux.

Visite libre de l’exposition et des collections de peintures de marine du musée.

Musée des Beaux Arts Thomas Henry Le Quasar Esplanade de la laïcité, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00