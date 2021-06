Visite libre Ancien petit seminaire Saint-Louis de Pratlong, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Espérausses.

Les portes de l’Ancien Petit Séminaire Saint Louis de Pratlong s’ouvrent et vous proposent de voir trois chapelles, deux avec des fresques de Nicolas Greschny (iconographe et fresquiste Russe du XX° sicèle) , une chapelle gréco-catholique avec des icônes provenant d’un monastère Lithuanien. Ce fut un lieu de résistance pacifique en cachant des Juifs et des réfractaires au S.T.O. et en accueillant des maquisards locaux durant la guerre de 1939/45. Enfin, découvrir la vie d’environ 2.000 élèves (garçons) venus du Tarn et des environs qui sont passés en ce lieu de 1931 à 1986. Voir enfin, ce que ce lieu est devenu aujourd’hui. Au coeur de la Montagne du Tarn, des Monts de Lacaune, vous trouverez au coeur de ce site en pleine nature, calme, séreinité, détente et un pôle rayonnant depuis sa création les valeurs humaines et chrétiennes.

