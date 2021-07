Figeac Ancien collège-séminaire du Puy - Musée d'histoire de Figeac Figeac, Lot Visite libre Ancien collège-séminaire du Puy – Musée d’histoire de Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Le musée d’histoire de Figeac, mis en scène comme un cabinet de curiosités, mèle des collections très diverses qui retracent les voyages de Figeacois à travers le monde (objets préhistoriques originaires du Sahara…) ou racontent l’histoire de la cité (tableaux représentant des quartiers disparus, cadeaux présidentiels).

Découverte des collections variées de peintures, géologie, objets ethnographiques… qui relatent la vie de familles locales et plusieurs siècles de mémoire de la cité. Ancien collège-séminaire du Puy – Musée d’histoire de Figeac rue Victor Delbos, espace Vayssète, 46100, Figeac Figeac Lot

