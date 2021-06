Saint-Clair Allée des Senteurs Richard Saint-Clair, Tarn-et-Garonne Visite libre Allée des Senteurs Richard Saint-Clair Catégories d’évènement: Saint-Clair

Tarn-et-Garonne

Visite libre Allée des Senteurs Richard, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Clair. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Allée des Senteurs Richard

Flânez dans l’Allée des senteurs Richard à la découverte de plantes répertoriées amenant à la découverte de la fontaine-lavoir du village. Le visiteur pourra se reposer près d’une cabane à livres en feuilletant un ouvrage et trouver calme et sérénité. L’allée bénéficie d’un géocaching. Un havre de paix à ne pas manquer. Parcours pédagogique où sont répertoriées plus de 400 plantes aromatiques. Allée des Senteurs Richard 1906 Route de Saint-Clair 82400 Saint-Clair Saint-Clair Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clair, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Allée des Senteurs Richard Adresse 1906 Route de Saint-Clair 82400 Saint-Clair Ville Saint-Clair lieuville Allée des Senteurs Richard Saint-Clair