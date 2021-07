Visite libre Agriparc du Mas Nouguier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montpellier.

Visite libre

Agriparc du Mas Nouguier, le samedi 18 septembre à 14:00

Sur ce site remarquable, vous voulez en apprendre un peu plus sur les sols, l’eau, et la biodiversité ? L’association Terre & Humanisme vous propose de découvrir le projet agroécologique du Mas Nouguier, à travers une présentation des aménagements en cours et prévus et un focus sur les sols, l’eau et la biodiversité.

Participation libre

Agriparc du Mas Nouguier Chemin des comportés, rambla des calissons, 34000 Montpellier Montpellier Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00