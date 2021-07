Casteil Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Casteil, Pyrénées-Orientales Visite libre Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Casteil Catégories d’évènement: Casteil

Pyrénées-Orientales

Visite libre Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Casteil. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Martin-du-Canigou

Pénétrez au coeur du Massif du Canigou. Vous découvrirez l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin, joyau du premier art roman. Goûtez la paix du lieu au cours d’une visite libre et gratuite !

Rdv d’abord au magasin pour y retirer les tickets à présenter ensuite à l’entrée de l’abbaye

Pénétrez au cœur du Massif du Canigou. Vous découvrirez l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin, joyau du premier art roman. Goûtez la paix du lieu ! Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l’abbaye, 66820 Casteil Casteil Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Casteil, Pyrénées-Orientales Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Adresse Chemin de l'abbaye, 66820 Casteil Ville Casteil lieuville Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Casteil