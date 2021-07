Visite libre Abbaye de Fontcaude, 18 septembre 2021, Cazedarnes.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Fontcaude

Fontcaude est une abbaye du XIIe siècle, caractéristique de l’art roman. Assiégée par les Protestants, au XVIe siècle, elle est laissée à l’abandon, puis vendue lors de la Révolution et tombe en ruines. Elle est redécouverte en 1969, sous le lierre et les gravats. Grâce à l’Association des Amis de Fontcaude, les vestiges de l’abbaye bénéficient d’importantes restaurations. Les fouilles ont permis de mettre à jour des sculptures gothiques, une fonderie de cloches du XIIe siècle et divers objets de la vie quotidienne. Sont visibles : l’église abbatiale, ainsi que les vestiges des bâtiments conventuels dont la salle capitulaire et le cloître. Le chevet est particulièrement intéressant, il comprend une grande abside et deux absidioles caractéristiques de la fin du XIIe siècle. On y trouve aussi une fonderie de cloches, retrouvée in situ en 1973, elle date des dernières années du XVIe siècle. Elle est, actuellement, la fonderie la plus ancienne connue en France. Lors de ces Journés du patrimoine découvrez l’abbaye en visite libre à tarif réduit.

Visite libre de l’abbaye de Fontcaude.

Abbaye de Fontcaude 3 Fontcaude, 34460 Cazedarnes Cazedarnes Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00