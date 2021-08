Rimont Abbaye de Combelongue Ariège, Rimont Visite libre Abbaye de Combelongue Rimont Catégories d’évènement: Ariège

Visite de l’abbaye de Combelongue, abbaye romane fondée en 1138 par le comte de Pallars, classée à titre d'”unicum” en raison de son étonnante architecture d’influence “mudéjar” unique dans la région. Jardin Remarquable, prix VMF “Jardin Contemporain et Patrimoine”

4€, gratuit -18 ans, présentation du pass sanitaire obligatoire

Abbaye de Combelongue Village, 09420 Rimont

