Saint-Gilles

Visite libre Abbatiale, 18 septembre 2021, Saint-Gilles.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’abbatiale de Saint-Gilles, sa crypte et son ancien chœur seront accessibles gratuitement, en visite libre, tout le weekend (9h30-12h30 / 14h-18h). Attention l’intérieur de l’abbatiale sera inaccessible le dimanche de 11h à 12h30, en raison de célébrations religieuses. Tout au long du weekend, des visites flash seront organisées au sein du monument. L’occasion de tout apprendre sur une partie de l’édifice roman en 30 minutes top chrono ! Visites flash de la crypte : à 10h et 15h30 Visites flash de la façade : à 10h30 et 16h Visites flash de l’ancien chœur : à 11h, 15h et 17h. _Durée : 30min. Rdv au point accueil de l’abbatiale._ Vous pouvez aussi découvrir l’abbatiale en profitant de nos audioguides gratuits en version adulte ou enfant. Prévoyez vos écouteurs ! Des livrets de jeu sont également disponibles à l’accueil pour les enfants (gratuits).

Des audioguides gratuits en version adulte ou enfant, prévoir ses écouteurs, des livrets de jeu disponibles à l’accueil pour les enfants

Découvrez l'abbatiale romane de Saint-Gilles. Abbatiale Place de la République, 30800 Saint-Gilles

