Nîmes Radio Rayvox Gard, Nîmes Visite libre « À vous les studios ! » Radio Rayvox Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Visite libre « À vous les studios ! » Radio Rayvox, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes. Visite libre « À vous les studios ! »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Radio Rayvox

Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio de radio ! Rayvox émet depuis un studio de l’ORTF datant de 1954 héritier de la station historique « Radio Nîmes » de 1927 ! Des passionnés vous transmettront leur amour pour les ondes. Samedi et dimanche, Visite libre du studio de 11h à 17h Organisé par l’Association TILT Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio de radio. Radio Rayvox 9 rue Gautier, 30017 Nîmes Nîmes Gambetta Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Étiquettes évènement : Autres Lieu Radio Rayvox Adresse 9 rue Gautier, 30017 Nîmes Ville Nîmes lieuville Radio Rayvox Nîmes