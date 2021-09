Visite libre à l’Espace Niemeyer Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, 18 septembre 2021, Paris.

Cette année encore nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir les fameux espaces du 19ème arrondissement du célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer. Comme tous les ans, vous pourrez déambuler librement dans différents lieux de l’architecture incroyable d’Oscar Niemeyer, en profitant de plusieurs activités mises à votre disposition : Conférences autour de l’histoire du bâtiment et de son architecture, diverses projections, et rencontre avec les Happyculteurs… Et pour 2€/pers bénéficiez d’un accès privilégié au toit terrasse avec une vue imprenable à 180° sur plusieurs grands monuments de Paris, ainsi que de la découverte de nos colocataires : les abeilles – [Cliquez ici pour réserver](https://espace-niemeyer.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2021/) _**- Le samedi 18 et le dimanche 19 – 10h00-18h00**_ **Découverte du miel parisien** Au cours de votre visite venez rencontrer des apiculteurs et découvrir la vie des abeilles, le fonctionnement d’une ruche et goûtez du miel de Paris. **Intervenants : Cédric Diot** _**- Le samedi 18 et le dimanche 19 – 10h00-18h00**_ **Projections** Venez découvrir plusieurs projections dont une de CinéArchives qui revient cette année avec un nouveau documentaire d’environ 30 min autour de l’architecture de la banlieue parisienne. Vous pourrez également visionner une projection dédiée sur l’architecte “Oscar Niemeyer an architect committed to his century” ainsi qu’une projection d’architecture “La maison du Parti Communiste Français **Intervenants : CinéArchives** ### **Informations importantes :** **Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, des mesures sont mises en place : le Pass Sanitaire sera demandé à tous les visiteurs majeurs à l’entrée du bâtiment, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. Prenez connaissance de toutes les mesures mises en place et des conditions d’accès au site sur** [**[https://espace-niemeyer.fr/condition-de-visite/](https://espace-niemeyer.fr/condition-de-visite/)**](https://espace-niemeyer.fr/condition-de-visite/) **En raison d’un risque de forte affluence, l’accès au toit terrasse sera limité à 80 personnes en simultané, nous vous invitons à réserver votre place et d’éviter les heures de fin de journée pour garantir votre entrée. Sans réservation le temps d’attente ne peut être estimé et l’entrée ne vous sera pas garantie.**

Entrée gratuite / Accès au toit terrasse 2€/pers sur réservation

Sur le thème “Patrimoine pour tous, Ensemble faisons vivre le patrimoine” – Les 18 et 19 Septembre 2021 – Entrées libres – 10h00 à 18h00 dernières entrées 17h00 – Pass sanitaire obligatoire

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris



