Visite libre à l’Ambassade de Finlande en France Ambassade de Finlande, 19 septembre 2021, Paris.

Visite libre à l’Ambassade de Finlande en France

Ambassade de Finlande, le dimanche 19 septembre à 11:00

Bienvenue pour visiter les locaux de l’ambassade de Finlande ! Son architecture d’intérieur et son design traduisent parfaitement la culture finlandaise épurée et proche de la nature, préservant en même temps l’esprit de l’architecture des années 1960, minimaliste et organique. L’ambassade ouvrira ses portes le dimanche 19 septembre de 11h à 17h par réservation (lien de réservation sera bientôt disponible sinon la reservation par email : [pressi.par@formin.fi](mailto:pressi.par@formin.fi) en indiquant l’heure de votre visite). Venez découvrir la Finlande, le pays le plus heureux du monde ! Les diplomates de l’Ambassade et de la délégation permanente de la Finlande auprès de l’OCDE seront présents pour vous rencontrer pendant la journée. Initiez-vous au bonheur et au mode de vie finlandais aussi avec nos partenaires : [l’Institut finlandais](https://www.institut-finlandais.fr/), [Visit Finland](https://www.visitfinland.com/fr/) et [La Maison Louis Carré](https://maisonlouiscarre.fr/mlc/) et [Les Amis de la Maison Carré](https://www.facebook.com/AmisMaisonCarre) Réservation et pass sanitaire valide obligatoire.

Pass sanitaire valide. Visite de 30 minutes max. par tranches. Lien de réservation bientôt disponible.

Bienvenue pour visiter les locaux de l’ambassade de Finlande ! Son architecture d’intérieur et son design traduisent parfaitement la culture finlandaise épurée et proche de la nature.

Ambassade de Finlande Place de Finlande 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00