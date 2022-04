Visite libre à la lampe torche au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, 14 mai 2022, Châlons-en-Champagne.

Visite libre à la lampe torche au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux

Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, le samedi 14 mai à 19:00

À la lueur de votre lampe de poche, explorez les détails insolites et secrets de l’ancien cloître de Notre-Dame-en-Vaux. Partez à la découverte de cet édifice construit au 12ème siècle, détruit au 18ème siècle et retrouvé lors des fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976. À découvrir les statues-colonnes, chapiteaux décoratifs et historiés, corniches et piliers qui formaient cet ensemble unique.

Entrée libre

Explorez les détails insolites et secrets de l’ancien cloître de Notre-Dame-en-Vaux.

Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Rue Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est Châlons-en-Champagne Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00