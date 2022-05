Visite libre à la lampe torche au musée des Beaux-arts et d’Archéologie Musée des Beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Musée des Beaux-arts et d’archéologie, le samedi 14 mai à 19:00

Tout est différent à la lumière d’une lampe torche ! Profitez de l’obscurité pour faire connaissance avec nos œuvres… Parcourez les sculptures médiévales, les peintures du 15ème au 20ème siècles et les oiseaux naturalisés à la lueur de votre lampe torche lors de cette soirée exceptionnelle.

Entrée libre

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Châlons-en-Champagne Marne