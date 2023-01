Visite : L’estuaire de la Seine, entre port et nature Le Havre, 17 février 2023, Le Havre .

Visite : L’estuaire de la Seine, entre port et nature

Chaussée John Kennedy Le Havre Seine-Maritime

2023-02-17 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-17

Le Havre

Seine-Maritime

Le port du Havre e développe dans l’estuaire de la Seine où l’équilibre entre activités industrialo-portuaires et préservation de l’environnement est recherché en permanence. En effet, de nombreuses espèces animales et végétales y vivent et partagent ce territoire avec les industries et l’activité portuaire. Afin de concilier développement économique et protection de ces espaces, HAROPA – Port du Havre et ses partenaires mettent en place des mesures en faveur du développement durable. Au cours de cette visite, votre guide du LH Port Center et la Maison de l’Estuaire, gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de

la Seine, vous permettent d’explorer les différents sites naturels, de découvrir la faune et la flore qui y vivent, et de vous imprégner des méthodes de protection de ce patrimoine naturel ! Si vous le pouvez, munissez-vous de vos jumelles d’autant qu’à cette époque vous aurez peut-être la chance d’observer les phoques qui se reposent sur les bancs de sable à marée basse.

A partir de 7 ans.

Point de rendez-vous : Le Havre Port Center

Durée : 3h

Tarif : 7€

Réservation obligatoire

Se munir de sa pièce d’identité présentée à l’inscription.

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

Le Havre

dernière mise à jour : 2023-01-13 par