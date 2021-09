Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Visite “L’essentiel d’Eugénie” Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Visite "L'essentiel d'Eugénie" 2021-10-07

Eugénie-les-Bains Landes EUR 3 La visite guidée du village d’Eugénie se fait “flash”.

Qu’est-ce qu’une visite flash ? A Eugénie , c’est une super guide qui vous attend un jeudi sur deux (hors août) à 17h pour une découverte privilège, rapide et complète du somptueux village thermal d’Eugénie-les-Bains. Profitez-en !

dernière mise à jour : 2021-09-16

