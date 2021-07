Perrier Perrier Perrier, Puy-de-Dôme Visite Les troglos en famille Perrier Perrier Catégories d’évènement: Perrier

Puy-de-Dôme

Visite Les troglos en famille Perrier, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Perrier. Visite Les troglos en famille 2021-07-21 09:30:00 – 2021-07-21 12:00:00 village troglodyte rendez-vous devant l’église de Perrier

Perrier Puy-de-Dôme Perrier Visite familiale du site troglodyte du village des Roches en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire d’Agglo Pays d’Issoire. En partenariat avec la commune et l’association de sauvegarde du patrimoine de Perrier. patrimoine@capissoire.fr +33 4 73 89 15 90 http://www.issoire-tourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: Perrier, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Perrier Adresse village troglodyte rendez-vous devant l'église de Perrier Ville Perrier lieuville 45.54636#3.19689