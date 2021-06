Besançon Musée des Beaux arts et d'archéologie Besançon, Doubs Visite « Les sens de visite ! » Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon Catégories d’évènement: Besançon

### Les sens de visite ! De 19h30 à 20h30 et de 21h à 22h Un tableau stimule notre regard : il s’observe, s’admire, s’intériorise, s’étudie…. Mais les œuvres peuvent évoquer d’autres sens que la vue. Venez découvrir l’art, l’éveil de tous les sens !

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Visite sur le thème de la représentation des « 5 sens » dans l'art. Musée des Beaux arts et d'archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00

