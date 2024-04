Visite Les Ruchers de la Conscience Lagesse, samedi 29 juin 2024.

Visite Les Ruchers de la Conscience Lagesse Aube

Mercredi 29 juin LAGESSE Visite de la ferme « Les Ruchers de la Conscience » à 15h. Dominique Meignien, apiculteur, s’est lancé dans un beau challenge, celui d’inciter un grand nombre de personnes à prendre conscience de l’importance de la nature et du vivant dont nous faisons partis à travers l’abeille. Nous vous invitons à le suivre au détour de ses nombreuses ruches, découvrir la fabrication du miel, et en fin de parcours, goûter ce nectar des dieux et apprécier ses bienfaits et vertus thérapeutiques. Organisée par l’Office de Tourisme Othe Armance. Gratuit, sur inscription obligatoire +33 (0)3 25 70 04 45 +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 15:00:00

fin : 2024-06-29

Lagesse 10210 Aube Grand Est ot@tourisme-othe-armance.com

L’événement Visite Les Ruchers de la Conscience Lagesse a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance