du mercredi 27 octobre au mercredi 3 novembre à Rue de Ranrouët 44410 Herbignac

Sucré-salé ! Une formule sympathique et ludique pour parler aux enfants de ce que l’on trouvait à la table du seigneur au Moyen Age ! ​Activité spécialement conçue pour les enfants de 6 à 10 ans. ​Activité en extérieur, soumis aux conditions météo. Prévoir une tenue adaptée. 6-10 ans Durée 45 mn Sur réservation. La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T11:45:00

