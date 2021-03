Visite Les p’tits curieux Château de Ranrouët, 21 avril 2021-21 avril 2021, Herbignac.

Visite Les p’tits curieux

du mercredi 21 avril au mercredi 5 mai à Château de Ranrouët

Les enfants sont à l’honneur dans cette visite spécialement conçue pour eux.

​Qu’est-ce qu’un château fort ? Et d’ailleurs à quoi ça sert ? Et il date de quand ce château ? C’est quoi le Moyen Age ? Et il était comment avant ? Qui vivait dans ce château ? Autant de questions que se posent vos enfants et auxquelles les médiatrices du château apporteront des réponses.

​Activité spécialement conçue pour les enfants de 6 à 10 ans. Un seul accompagnant par famille.

​Activité en extérieur, soumis aux conditions météo. Prévoir une tenue adaptée.

Sur réservation

La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation sanitaire.

Public

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-21T11:00:00 2021-04-21T11:45:00;2021-04-28T11:00:00 2021-04-28T11:45:00;2021-05-05T11:00:00 2021-05-05T11:45:00