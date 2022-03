Visite : Les plantes comestibles dans les marais Terre de Sel, 27 avril 2022, Guérande.

Visite : Les plantes comestibles dans les marais

du mercredi 27 avril au samedi 30 avril à Terre de Sel

Observation de la flore typique des marais. Un peu d’histoire et anecdotes sur l’usage des plantes. Visite réservée aux bons marcheurs et aux enfants de plus de 12 ans.

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:30:00