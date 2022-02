Visite : Les paysages au parc des Buttes-Chaumont parc des Buttes-Chaumont Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite : Les paysages au parc des Buttes-Chaumont parc des Buttes-Chaumont, 25 mars 2022, Paris.

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition

Ce chef d'œuvre du Second Empire aux paysages variés est une succession de tableaux : chute d'eau de 30 mètres, falaise dominant le lac, grotte artificielle, nombreux belvédères. La ville de Paris mène depuis plusieurs années une ambitieuse restauration pour rendre tous ses attraits à ce lieu. Le parc retrouve sa palette végétale et son bâti du XIXème siècle.

