Guérande Terre de Sel Guérande, Loire-Atlantique Visite “Les oiseaux hivernants sont arrivés“ Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite “Les oiseaux hivernants sont arrivés“ Terre de Sel, 6 novembre 2021, Guérande. Visite “Les oiseaux hivernants sont arrivés“

du samedi 6 novembre au samedi 27 novembre à Terre de Sel

Canards, oies, limicoles viennent hiverner chez nous par milliers. De quoi faire de belles observations. Bons marcheurs et enfants de + de 12 ans Canards, oies, limicoles viennent hiverner chez nous par milliers. De quoi faire de belles observations. Bons marcheurs et enfants de + de 12 ans Terre de Sel Pradel Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande