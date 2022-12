Visite – Les Oiseaux du Port Le Tréport Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime Le Tréport Quels sont ces oiseaux qui occupent nos côtes ? Trop souvent dénommés à tord dans l’unique espèce de « Mouette » les oiseaux marins sont pourtant nombreux : goélands, fulmars, plongeons, grèbes et autres partagent cet espace. Comment les reconnaître ! Où vivent-ils ? De quoi, comment ? C’est ce que je vous invite à découvrir dans cette sortie sur les quais.

1 km – Durée: 2h -Facile 1/10 – Rdv Office de Tourisme Plaisance – Quai Sadi Carnot

Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme. +33 2 35 86 05 69

