Visite – Les Oiseaux du Paludier Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Visite – Les Oiseaux du Paludier Terre de Sel, 22 juin 2022, Guérande. Visite – Les Oiseaux du Paludier

du mercredi 22 juin au samedi 25 juin à Terre de Sel

Quel est l’oiseau du paludier ? L’avocette élégante bien entendu ! Si elle fait beaucoup parler d’elle, elle fait partie des innombrables espèces qui peuplent les marais salants. Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de + de 7 ans.

1 personne: 14,50, 1 personne: 8, Pass: 37

Quel est l’oiseau du paludier ? L’avocette élégante bien entendu ! Si elle fait beaucoup parler d’elle, elle fait partie des innombrables espèces qui peuplent les marais salants. Réservé aux bon… Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-25T09:00:00 2022-06-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande Departement Loire-Atlantique

Terre de Sel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Visite – Les Oiseaux du Paludier Terre de Sel 2022-06-22 was last modified: by Visite – Les Oiseaux du Paludier Terre de Sel Terre de Sel 22 juin 2022 Guérande Terre de Sel Guérande

Guérande Loire-Atlantique