2023-02-16 15:00:00 – 2023-02-16

Deux-Sèvres EUR Loin d’être silencieux, les objets nous racontent des histoires et l’Histoire. Quelle part de mystère contiennent-ils ?

Témoin d’une période sombre, les objets de la Résistance nous laissent un patrimoine riche incarnant la jeunesse, l’ingéniosité, l’enthousiasme des résistants.

Visite proposée dans le cadre de l’exposition temporaire « Les enfants de la Résistance », visible du 25 juin au 30 septembre du mardi au vendredi ainsi que le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Visite proposée dans le cadre de l'exposition temporaire « Les enfants de la Résistance », visible du 25 juin au 30 septembre du mardi au vendredi ainsi que le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation.

+33 5 49 66 42 99 Centre Régional Résistance et Liberté

