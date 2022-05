Visite : Les objets de la Résistance

Visite : Les objets de la Résistance, 4 août 2022, . Visite : Les objets de la Résistance

2022-08-04 – 2022-08-04 4 EUR Loin d’être silencieux, les objets nous racontent des histoires et l’Histoire. Quelle part de mystère contiennent-ils ?

Témoin d’une période sombre, les objets de la Résistance nous laissent un patrimoine riche incarnant la jeunesse, l’ingéniosité, l’enthousiasme des résistants.

Visite proposée dans le cadre de l’exposition temporaire “Les enfants de la Résistance”, visible du 25 juin au 30 septembre du mardi au vendredi ainsi que le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation. Témoin d’une période sombre, les objets de la Résistance nous laissent un patrimoine riche incarnant la jeunesse, l’ingéniosité, l’enthousiasme des résistants. Loin d’être silencieux, les objets nous racontent des histoires et l’Histoire. Quelle part de mystère contiennent-ils ?

Témoin d’une période sombre, les objets de la Résistance nous laissent un patrimoine riche incarnant la jeunesse, l’ingéniosité, l’enthousiasme des résistants.

Visite proposée dans le cadre de l’exposition temporaire “Les enfants de la Résistance”, visible du 25 juin au 30 septembre du mardi au vendredi ainsi que le dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation. Centre Régional “Résistance & Liberté” dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville