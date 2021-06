Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Visite : Les nocturnes du parc Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Visite : Les nocturnes du parc Fougerolles-Saint-Valbert, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Fougerolles-Saint-Valbert. Visite : Les nocturnes du parc 2021-07-07 – 2021-07-07 Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône 12 12 EUR Rendez-vous au parc animalier pour une balade insolite à la tombée de la nuit. Accompagné par notre guide, cette sortie sera l’occasion de partir à la rencontre des animaux nocturnes. Vous découvrirez le monde mystérieux des chauves-souris ou encore la vie surprenante des rapaces nocturnes. Cette balade sera également l’occasion d’observer différentes espèces d’amphibiens.

RDV à 21h en juillet et 20h30 en août à l’entrée du parc nommée Blanzey (accessible à partir du centre de Fougerolles). RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’office de tourisme. Report possible en cas de mauvais temps.

Durée de l’animation : 2h

Tarifs : 5 € / personne (gratuit pour les moins de 5 ans).

Tarif famille (2 adultes + leurs enfants) : 12 €.

Réservation au 03 84 40 06 41. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville 47.8679#6.4164