Visite : les mines de fer Bourbach-le-Bas

2022-07-07 14:00:00 – 2022-08-25 16:30:00

Bourbach-le-Bas Haut-Rhin Bourbach-le-Bas

Sur les traces des mineurs des XVIII et XIXème siècles comme si vous y étiez ! La sortie comprend la visite de deux galeries dont celle de la grande mine (400 m de long !) et des premiers sites historiques. Les casques et les lampes sont prêtés. Prévoir des vêtements qui supportent d’être un peu salis, des chaussures hautes et un petit en-cas et de l’eau.

