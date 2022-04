VISITE LES INCONTOURNABLES DE PORNICHET

VISITE LES INCONTOURNABLES DE PORNICHET, 28 avril 2022, . VISITE LES INCONTOURNABLES DE PORNICHET

2022-04-28 – 2022-04-28 Une visite guidée passionnante pour connaître l’essentiel de Pornichet, découvrir ses lieux emblématiques, admirer son patrimoine. Infos utiles :

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied.

Durée des visites : 1h30 environ.

Réservation à l’Office de Tourisme car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. Tarifs :

Adulte : 7€

Enfants – 12 ans : 3,5€ Pornichet n’aura presque plus aucun secret pour vous ! Une visite guidée passionnante pour connaître l’essentiel de Pornichet, découvrir ses lieux emblématiques, admirer son patrimoine. Infos utiles :

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied.

Durée des visites : 1h30 environ.

Réservation à l’Office de Tourisme car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. Tarifs :

Adulte : 7€

Enfants – 12 ans : 3,5€ dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville